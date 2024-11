„Fast alle treibt die Sorge um Wirtschaft und Demokratie. Die Messe hat die Funktion, für positive Stimmung zu sorgen und die Wirtschaft zu beleben“, sagte Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen, bei der Pressekonferenz, bei der das Programm der „Gesund Leben Messe“ präsentiert wurde, die von 15. bis 17. November am Messegelände Klagenfurt stattfindet.

Ein Highlight gibt es heuer in Messehalle 2: Auf einer großen Vorführ- und Mitmachfläche stellt der Dachverband KAC seine neun Sportarten vor, sechs davon können sogar selbst ausprobiert werden, wie Präsident Karl Safron erklärt: „Jedes Kind und jeder Erwachsene kann sich selbst darin versuchen.“ Darüber hinaus findet dort am Samstag eine Autogrammstunde mit den Stars der KAC-Eishockeymannschaft statt. Auch eine Fußball-Challenge mit Bürgermeister Christian Scheider und ein virtuelles Radrennen zwischen Ex-Radstar Paco Wrolich und Klagenfurts Vizebürgermeisterin und Ex-Triathletin Constance Mochar ist geplant.

Energetiker zum Ausprobieren

In Halle 1 steht alles im Zeichen von Ernährung, Pflege und Gesundheit. Mehr als 90 Hobbyhandwerker präsentieren in Halle 3 ihr regionales Handwerk, darüber hinaus ist dort auch der Bereich „Spirit & Energetik Live“ angesiedelt. Laut Ulfried Wallisch, Obmann der zuständigen Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Kärnten, sollen die energetischen Dienstleistungen vor Ort als Schnuppererfahrungen angeboten werden. Er stellt klar: „Wir wollen uns nicht als Ersatzmediziner anbieten, aber man soll durch unsere Methoden den hektischen Alltag besser bewerkstelligen können.“

Gespräche mit Geistlichen

Auch die katholische Kirche Kärnten ist in Halle 4 im Rahmen der „Familien- und Brauchtumsmesse“ vertreten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden unter anderem Kerzen und Postkarten zur diözesanen Kampagne „Du bist Licht / Ti si luč“ verteilen. Außerdem lädt man Messe-Besucherinnen und -Besucher dazu ein, „mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Bereichen der Diözese Gurk ins Gespräch zu kommen und sich über die vielfältigen Angebote der Kirche in Kärnten zu informieren“. Auch die Evangelischen Kirche wird vertreten sein. „Wir wollen als Kirche sichtbar sein und ein buntes, freundliches Bild von Kirche präsentieren“, sagt Seelsorgeamtsdirektorin Elisabeth Schneider-Brandauer, die den Messeauftritt gemeinsam mit dem Team des Katholischen Familienwerks koordiniert. Dies gelinge durch offenes Aufeinander-Zugehen, persönliche Begegnungen und Zeit für Gespräche: „Mit der Adventkampagne fällt die Begegnung mit den Menschen besonders leicht, weil sie dazu anregt, dem Nächsten Licht und Wärme zu schenken und so für andere zu Lichtbringern zu werden.“

Bei einer Pressekonferenz wurden am Dienstagvormittag die Highlights der „Gesund Leben Messe“ präsentiert © Lukas Moser

Volkskultur für „positives Leben“

Halle 4 widmet sich der Volkskultur und dem Brauchtum. „Mit rund 100.000 Engagierten im Bereich der Volkskultur trägt diese in Kärnten viel zum positiven Leben bei“, erklärt Friedrich Schwarz von der zuständigen Abteilung beim Land Kärnten. Unter anderem werden die unterschiedlichen Fertigungsarten von Krampusmasken gezeigt. In Halle 5 wartet Kärntens größte „Fit & Power Messe“, wo man diverse Sportarten ausprobieren kann und wo sogar eine mobile Skisprungschanze aufgebaut wird.