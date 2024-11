Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat seine starke Saison in der Champions Hockey League (CHL) am Dienstag mit einem 2:1-(0:0,1:1,1:0)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel bei den Pelicans Lahti beeindruckend fortgesetzt. Die Tore der Gäste erzielten Mario Huber (26.) und Troy Bourke (45.), der Ausgleich der Heimischen fiel durch Lars Bryggman (29.). Um den Aufstieg in das Viertelfinale geht es am Mittwoch nächster Woche (20.20 Uhr, live ORF Sport +) in Salzburg.

Trainer Oliver David: „Ich bin ziemlich stolz. Die Jungs haben gezeigt, dass ihnen die Champions Hockey League wichtig ist und in einem Hockeyland wie Finnland zu spielen. Die Jungs haben alles gegeben und den Forecheck super umgesetzt. Wir hatten die Energie, die Kraft in den Beinen und haben es gut zu Ende gebracht.“ Vor knapp mehr als 2.000 Zuschauern hielten die Salzburger in der Isku Areena im ersten Drittel ein verdientes Remis, der nachsetzende und seinen eigenen „Rebound“ verwertende Huber legte dann die Basis für den Erfolg. Der Treffer der Pelicans wurde von den Linesmen länger per Video studiert, letztlich aber anerkannt. Beim Siegestreffer wurde Bourke von der finnischen Defensive zu zaghaft attackiert, tankte sich durch und versenkte den Puck zur erneuten Führung. Mit konsequentem Forechecking ließ Salzburg die Lahti-Offensive dann nicht mehr zur Geltung kommen.

Mit dem Auswärtserfolg ist die halbe Miete für eine erfolgreiche Revanche gegen das finnische Topteam eingefahren. Im vergangenen Jahr waren die Bullen zu Hause gegen Lahti mit 1:5 unterlegen und hatten so das Play-off verpasst. Nach vier Siegen aus sechs Spielen vor der K.o.-Phase bemühen sich die Bullen nun um ihre insgesamt zweite Teilnahme in der Runde der letzten acht nach 2018/19.