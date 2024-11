Nach dem verpatzten Saisonstart der Villacher Adler, benötigten auch die einzelnen Spieler ihre Zeit, um sich zu fangen und ihr Spiel wieder auf ein Top-Niveau zu bringen. Das geschah noch genau zur richtigen Zeit, nämlich vor der Nationalteampause. Mit Siegen gegen den KAC im Derby, auswärts gegen Salzburg und zu Hause in furioser Manier gegen Asiago (10:2-Sieg, Anm.) schoss man sich aus der Krise und weg vom letzten Tabellenplatz. Mittwoch (19.45 Uhr) geht es für den VSV in der ICE Hockey League weiter. In Bozen warten auf die Adler die Foxes, welche sich, punktegleich mit dem Erstplatzierten Fehervar, auf dem zweiten Platz in der Tabelle befinden.