Der Zeitpunkt war perfekt. Mit dem Derbysieg gegen den KAC (3:2 n. V.) ist der VSV auf die Siegerstraße eingebogen. Das gewährte den Adlern mit Trainer Tray Tuomie ein wenig Entspannung. Auch um die bevorstehenden Aufgaben nicht mit Alarmismus, sondern mit dem nötigen Fokus zu begegnen. Und wie zuletzt soll der VSV auch ab Liga-Wiederbeginn bei Bozen auftreten. „Wir wollen unsere Spielweise exakt so beibehalten. Die letzten Partien haben uns Auftrieb gegeben. Ich sehe keinen Grund, irgendetwas zu ändern“, erklärt Tuomie.

Auch personell bleibt die Lage unverändert. Back-up Keeper Rene Swette, der an einer langwierigen Verletzung laboriert, stieg zwar wieder ins Montag-Training ein. Der 36-Jährige musste die Einheit jedoch vorzeitig abbrechen, Lukas Moser wird ihn wie gewohnt in Südtirol vertreten. Neben dem Vorarlberger fehlt auch Verteidiger Mark Katic (schied zuletzt gegen Asiago verletzt aus) in Bozen. Tuomie: „Wir hoffen, dass er am Freitag gegen Pustertal wieder dabei ist.“

Einen zusätzlichen freien Tag gewährte der VSV-Coach den Nationalteamspielern Felix Maxa und Marco Richter, die am Dienstag wieder ins Training der Blau-Weißen einsteigen. Und: Paolo Wiltschnig wurde aus Kitzbühel (13 Alps-Spiele, acht Scorerpunkte) nach Villach zurückbeordert.