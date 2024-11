Allmählich zeichnet sich ab, wer in der AHC Division I einen Meisteranspruch stellen darf. Packende Spiele lieferte die Samstags-Runde. In der Althofener Stadthalle mit Zaungast und KAC-Legende Thomas Koch gaben sich die Nashörner keine Blöße. Die Mannschaft von Trainer Gerald Ressmann setzte sich gegen Ferlach mit 3:1 durch. Nach dem frühen 1:0 durch Florian Zeloth setzten sich die Althofener im Mittelabschnitt ab. Erst traf Simon Hammerle, dann erhöhte Martin Goritschnig. Der Ferlacher Ehrentreffer gelang durch Nik Pem. Damit behielten die Nashörner ihre weiße Weste, setzten sich in der Tabelle bereits etwas ab.