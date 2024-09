Paul Reiner ist erst 18 Jahre alt, und doch hat er schon reichlich Erstligaerfahrung auf dem Buckel. „Ich habe letztes Jahr auch schon sehr viel bei den Profis spielen dürfen“, sagt der Abwehrspieler. „Natürlich auch, weil es nicht so gelaufen ist.“ Heuer ist bei den 99ers aber fast alles anders. „Die Fortschritte sind riesig. Die Qualität im Kader ist hoch, ich muss und will mich in jedem Training beweisen. Alleine von den Trainingseinheiten mit Spielern wie Kapitän Korbinian Holzer und Co lerne ich extrem viel.“