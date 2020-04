Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Black Wings Linz stehen ohne Heimstätte da, der neue Klub EV Linz hat laut Liga fristgerecht den Aufnahmeantrag eingereicht. Liga will Standort Linz halten. Bei Neo-Teilnehmer Bratislava Capitals scheint hingegen alles auf Schiene.

© GEPA pictures

Österreichs Eishockey musste schon viele unrühmliche Kapitel miterleben. Aber in Linz werden diesbezüglich neue Dimensionen beschritten. Im Streit um die Black Wings Linz gründeten die abtrünnigen Vize-Präsidenten über Ostern kurzerhand den „Eishockey-Verein Linz“. Mit an Bord ist dort bekanntlich Linz AG-Boss Erich Haider. „Die Fronten sind dermaßen verhärtet, eine Lösung ist nicht absehbar. Der neue Linzer Klub versucht Black Wings-Präsidenten Peter Freunschlag auszuhungern“, merkt ein Insider an.