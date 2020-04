Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Schlammschlacht in Linz

Ein Bild aus besseren Tagen: Peter Zauner, Karl Egger, Peter Freunschlag, Peter Matausch © (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

In der Schul-Oberstufe steht Goethes Erlkönig auf jedem Lehrplan. Sie gilt eher als grobe Ballade: "Und bist du nicht willig, so brauch ich gewalt." Ein ähnlich düsteres Bild, zeichnet sich gerade in Linz. Nach dem Rauswurf von Christian Perthaler als General Manager, zogen sich die drei finanzkräftigen Sponsoren zurück, Präsident Peter Freunschlag installierte zwischenzeitlich Gregor Baumgartner als neuen GM und jetzt schlagen die ehemaligen Vize-Präsidenten Karl Egger (KE KELIT), Peter Matausch (CBC-X) und Peter Zauner (Molin) zurück.