Das nächste Kapitel in der Krisengeschichte der Black Wings Linz ist geschrieben: Christian Perthaler muss gehen.

Christian Perthaler © FACEBOOK

Die Krise beim Linzer Eishockey-Traditionsverein Black Wings Linz hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, hat sich der Verein nun von Manager Christian Perthaler getrennt. Das Kündigungsschreiben flatterte in den Postkasten, das unbefristete Dienstverhältnis endet - unter Berücksichtigung der aktuellen Phase der Kurzarbeit - am 31. Juli.

Der 51-jährige Tiroler war 2001 zu den Linzern gestoßen, feierte mit den Oberösterreichern viele Erfolge. Nach dem Ende der aktiven Karriere wechselte Perthaler in das Management der Black Wings und feierte mit dem Meistertitel 2011/12 den größten Erfolg.

Zerwürfnis mit Präsidenten

In den letzten zwei Wochen war es allerdings zum Zerwürfnis mit Präsident Peter Freunschlag gekommen. Dieser lehnte den Vorschlag der drei Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch ab, Perthaler in vollem Umfang - also als Sponsorenbetreuer und Sportchef - im Amt zu belassen.

Wie es bei den Linzern jetzt weitergeht, steht noch in den Sternen. Perthaler erholt sich derweilen von einer Corona-Infektion.