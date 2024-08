Erfolg weckt Begehrlichkeiten und so steigerte sich auch der Anspruch des THW Kiel in den vergangenen Jahrzehnten. Die 23 deutschen Meistertitel und vier Gewinne der Champions League sind nur ein kleiner Abriss der Erfolgsgeschichte, die in der abgelaufenen Saison abgedämpft wurde. Wie der Fußball-Krösus FC Bayern erlitt auch der erfolgreichste Handballklub eine Saison ohne Titelgewinn. „Wir haben uns zusammengesetzt, analysiert und gearbeitet und nicht wie die Bayern einfach den Trainer getauscht“, sagt Kiel-Chef Marc Weinstock und so zeichnet auch in der kommenden Saison Filip Jícha als Trainer hauptverantwortlich bei den Zebras.