Das 6:1 gegen die Augsburg Panthers, es war nicht nur der erste Test der Graz 99ers, es war auch ein Appetitmacher auf die kommenden Spiele und die anstehende Saison. Die Grazer agierten aggressiv und tempobetont. In den ersten 30 Minuten hat der Trainer einiges gesehen, was einstudiert wurde. „Vor allem in der defensiven Zone hat es wirklich gut geklappt, auch das Forechecking hat vielversprechend ausgesehen.“ Er würde es ob des frühen Zeitpunkts in der Vorbereitung aber sicher nicht überbewerten. „Die Jungs haben wirklich versucht, alles umzusetzen.“ Auch das Unterzahlspiel hat ihm schon gut gefallen, obwohl auf das Powerplay und das Penaltykilling in den ersten Einheiten kein gesondertes Augenmerk gelegt wurde. Das lag auf dem Spiel ohne Scheibe und das gefiel dem gebürtigen Klagenfurter durchaus. „Es tut aber gut, wenn man so in die Testspiele startet und es war zu erkennen, woran wir arbeiten. Aber wir sind natürlich weit davon entfernt, das über 60 Minuten so zu spielen, dass wir sagen können: Wir sind zufrieden.“