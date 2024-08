Die Graz 99ers haben unter Neo-Trainer Harald „Harry“ Lange einen Einstand nach Maß hingelegt – vorerst einmal in den Testspielen. Denn die Grazer haben den ersten Härtetest nach gut einer Woche im gemeinsamen Trainingslager von Kitzbühel gewonnen. Auf dem Eis standen den Murstädtern die Augsburg Panthers, ein gestandener deutscher Verein, gegenüber. Die Panthers hielten die Liga, da Regensburg keine Lizenz angesucht hatte. Das soll die Leistung der Grazer aber sicher nicht schmälern. Es war ein packender Auftritt.

Schon im ersten Drittel durfte sich auch Präsident Herbert Jerich freuen, denn der Start war ein gelungener – und das vor gut 300 Fans der Raubkatzen. Gut 30 Fans der Grazer fanden den Weg in die Gamsstadt. In der dritten Minute brachte Casey Bailey die Grazer in Führung, Marcus Vela (18.) und Trevor Gooch (20.) erhöhten bis zur ersten Pause. Mit einem laufintensiven Pressing wurde der Gegner in Schach gehalten. In die erste Angriffslinie steckte Lange neben Gooch und Lukas Haudum auch einen gebürtigen Grazer: Paul Huber spielte auf der linken Seite.

Auch die jungen Spieler waren mit von der Partie und so war auf der Bank ein wenig weniger Platz, als es die Cracks gewohnt sind. So wirbelte auch Lenz Moosbrugger immer wieder auf dem Eis und ihm gelang auch der einzige Treffer im zweiten Durchgang. Ein tolles Tor, nachdem er einen Pass abgefangen hatte – lässig.

Augsburg prüfte Keeper Jonas Gunnarsson ein paar Mal, er machte eine gute Figur über die gesamte Distanz. Einen Gegentreffer musste er aber hinnehmen – da hatte der Gegner den Keeper schon vom Eis genommen. Zwei Graz-Treffer sorgten für den 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) Endstand: Lukas Kainz (60. EN) und abermals (60.). Es war ein erster Auftritt, der durchaus Gusto macht.