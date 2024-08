Auf die Frage, wer denn der beste Spieler sei, gegen den er jemals gespielt habe, antwortet 99ers-Neuzugang Frank Hora wie aus der Pistole geschossen: „Connor McDavid, das ist ganz einfach“, schmunzelt der US-Amerikaner im Dienste der Grazer. Der Verteidiger aus dem Bundesstaat New York hat mit 28 Jahren einen eindrucksvollen Werdegang hinter sich, spielte in Buffalo, San Diego und Kanada, ehe es 2023 in die Slowakei ging. In seiner ersten Saison auf der anderen Seite des Atlantiks steuerte er in 54 Spielen für Banská Bystrica zwölf Tore und 25 Assists bei.