Es ist schon ein Zeiterl her, dass der GAK drei Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Im Oktober 2022 war dies zuletzt der Fall, damals blieben die Grazer gegen Rapid II (0:3), Sturm II (1:1), die Young Violets (1:1), St. Pölten (0:0) und Sturm (ÖFB-Cup, 0:1) gar fünf Partien in Serie ohne Sieg. „Die Burschen sind das ja gar nicht mehr gewöhnt, wenn sie ein paar Spiele nicht gewinnen“, warnte GAK-Coach Gernot Messner schon vor Saisonbeginn. Nun ist der Bundesliga-Aufsteiger mit einer Niederlage (2:3 gegen Salzburg) und zwei Remis (0:0 bei der WSG, 2:2 gegen BW Linz) in die Saison gestartet.