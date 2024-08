Wer schwimmt den ersten Weltrekord der Sommerspiele in Paris und wird dafür nicht rundum bewundert? Ein Chinese. Pan Zhanle lobte seinen perfekten Lauf, der ihn in sagenhaften 46,40 Sekunden zu Gold über 100 Meter Kraul katapultierte. Doch der vorangegangene Doping-Sturm mit dem Streit unter Athleten, der wachsenden Skepsis in Hinblick auf Kontrollorgane (wie die Weltantidopingagentur WADA) und den Umgang mit Erwischten generiert Diskrepanzen. Pan sagt, dass ihn der ganze Wirbel „nicht erreicht“ habe.

Zur Dokumentation: Mit seiner unglaublichen Zeit unterbot der 19-Jährige Mittwochnacht seinen eigenen Weltrekord, den er bei der WM in Doha im Februar dieses Jahres aufgestellt hatte, um satte 0,40 Sekunden (auf 100 Meter). Chinas erstes Schwimmgold durchläuft also fürwahr ein Wellental. Denn Chinas Schwimmer stehen unter intensiver Beobachtung, seit im April bekannt wurde, dass 23 Athleten 2021 positiv auf das verbotene Herzmedikament Trimetazidin (Mittel gegen Angina pectoris; Winterspiele Peking 2020: Russlands Eiskunstlauf-Teenager Kamila Valieva wurde deswegen gesperrt) getestet wurden. Aber: Sie durften bei den Spielen in Tokio teilnehmen. Gibt es doch gleicher und gleich? Wird bei größeren Nationen das Auge eher zugedrückt denn bei patscherten Langläufern und tapsigen Trainern?

Die WADA mit Sitz in Montreal akzeptierte die Ergebnisse einer chinesischen Untersuchung, dass die Testergebnisse auf eine Kontamination aus einer Hotelküche zurückzuführen seien, und eine unabhängige Überprüfung bestätigte die Erkenntnisse. Ein Aquatics-Audit kam zum Schluss, dass es kein Missmanagement oder gar eine Vertuschung gab. 2022 sollen wieder zwei Chinesen auffällig geworden sein, natürlich nach einem Besuch in einem Pekinger Restaurant samt Genuss von verunreinigtem Fleisch. Folgen blieben aus, einer des Duos ist in Paris am Start. Zahnpasta-Ausreden sind Vergangenheit, kontaminiertes Fleisch – zumindest wäre das plausibel nachvollziehbar – ist die Gegenwart. Dass Ermittler Monate später zielsicher über Spuren des Fleisches in der täglich gereinigten Küche stolpern, ist freilich exzellente Arbeit ...

Obwohl Pans Name nicht auf der Liste stand, die in Berichten der „NY Times“ und der ARD aufgeführt waren, sagte er, er sei häufig von Kontrolleuren besucht worden. 2023 gleich 29 Mal. Der Dolmetscher in der Schwimmhalle blühte auf, sein Tempo glich den Armzügen des Schwimmers zuvor im Pool. 2024 geben offenbar alle mehr. „Von Mai bis Juli hatte ich 21 Tests“, sagt Pan. „Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen (auf mich) gegeben hat, da alle Tests im normalen Verfahren durchgeführt wurden.“ Warum also der Fragewirbel? Was könne er denn dafür, dass der Zweite, der Australier Kyle Chalmers, erst mehr als eine Sekunde (47,48 Sek.) später anschlug?

Pans Gold war die erste von fünf Medaillen für das chinesische Schwimmteam, das bereits Silber vom Rückenschwimmer der Männer, Xu Jiayu, und Tang Qianting, der Zweiten über 100-m-Brust der Frauen, gewonnen hatte. Zhang Yufei, in dem Bericht als eine der 23 genannt und 2021 „freigesprochen“, holte Bronze über 100 Meter Schmetterling der Frauen, drei Jahre nachdem sie in Tokio Silber und über 200 Meter Gold gewonnen hatte.

„Das Leben geht weiter“

Was der Titel über 100 Meter Kraul für Pan nun bedeute? Er zuckte mit den Schultern. „Für mich bedeutet das meiner Meinung nach nicht viel, das Leben geht weiter“, fügte er hinzu. Für China bedeute es sicher mehr: erstes Gold, Weltrekord – darüber müsse sich das Land doch freuen.

Bis zu Pans Fabelzeit erwuchs allerdings eher der Eindruck, dass das Pariser Wasser geradezu „langsam“ sei. Das ist „Insider-Jargon“ und beruht auf den Folgen der auffällig niedrigen Tiefe des mobilen Beckens (nur 2,20 Meter; oft drei Meter) in der Halle, die an sich für Rugby verwendet wird und nur temporär Schwimmer beherbergt. Beinschläge bei Tauchphasen erzeugten dazu Verwirbelungen, die bessere Zeiten verhinderten und, auch das wollte einer in all die Kalkulationen einwerfen, die Unzahl an Kameras und Platten für Digitalmessungen am Boden wäre schuld daran, dass keine Rekordflut über diese Spiele hereinbricht. Ein australischer Trainer meinte auf TikTok nur: „Ich kenne alle guten Schwimmer, meine tägliche Arbeit ist das Wasser, die Geschwindigkeit. Was ich sagen kann: Es ist unmöglich, dass ein Schwimmer bei diesem Feld um eine ganze Körperlänge vor den anderen liegt.“

Damit hat der Schwimmsport, der sich so an der Lichtgestalt Leon Marchand ergötzte, nun wieder das Manko des Zweifels. Was stimmt? Wer hat recht? Man kann es nicht genau sagen. Und darf doch zweifeln. So wie das Pariser Publikum, das zuvor noch Marchand ohrenbetäubend gefeiert hatte. Jenen Schwimmer, der als erster Mann seit 1976 das Kunststück zuwege brachte, zwei Goldene an einem Abend zu erobern; noch dazu beide mit olympischem Rekord. Oder die US-Amerikanerin Katie Ledecky, die über 1500 Meter Kraul ihr achtes Olympia-Gold gewann, ebenso mit Olympia-Rekord. Nebenbei bemerkt: Ledecky hat nun die 20 schnellsten Zeiten jemals über diese Distanz geschwommen ... Aber: Nach Pans Fabelrekord wurde es auf einmal doch verdächtig ruhig in der Halle. Unglaube oder Misstrauen? Man weiß es nicht.