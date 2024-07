Angst soll bekanntlich ein schlechter Ratgeber sein. Der Blick in die Vergangenheit aber auch, wenn Zukunft gestaltet wird. Deshalb dürften beim KAC eher Arithmetik, Erfahrung, Kalkül und vielleicht auch Loyalität eine Rolle gespielt haben, als Nick Petersen ein neuer Ein-Jahres-Vertrag vorgelegt worden ist. Der 35-Jährige, der sogar im eigenen Rotjacken-Lager polarisiert, soll seine besten Jahre hinter sich haben? Schwer zu glauben, wenn er an seiner Produktivität der letzten Jahre gemessen wird. 61 Scorerpunkte sammelte er in der abgelaufenen Spielzeit. Und hat dabei bewiesen, dass er unter veränderten Bedingungen (unter der Spielweise von Trainerduo Kirk Furey/David Fischer) durchaus noch eine wichtige Waffe sein kann.