Österreich hat es also geschafft, steht sicher bei der WM 2025 in Herning und Kopenhagen auch wieder auf dem Eis der A-WM. Verantwortlich zeichnete dafür im vorletzten Spiel ein souveräner 4:1-Sieg über Norwegen, dem wieder einmal die Linie mit Marco Rossi (3 Assists), Peter Schneider (2 Tore, 1 Assist) und Dominic Zwerger (1 Tor, 1 Assist) ihren Stempel aufdrückten. Wie harmonisch die drei Stürmer, die nach Roger Baders Worten „hier zeigen, dass sie scoren können“, agieren, ist auch ein Sinnbild für die ganze Mannschaft, die mit einem Sieg am Dienstag (12.20 Uhr, ORF Sport+) sogar das Viertelfinalticket buchen kann.