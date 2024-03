Alexander Erler und Lucas Miedler hatten in der ersten Runde des Masters von Miami nicht viel zu bestellen. Das österreichische Doppel scheiterte in der ersten Runde an der niederländisch-kroatischen Paarung Wesley Koolhof/Nikola Mektic. Beim mit 10,66 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier war nach 1:09 Stunden und einem 2:6 und 2:6 früh Endstation.

Zu Ende ist das Turnier in Florida nun auch für Sebastian Ofner. Nach dem Ausscheiden im Einzel gegen Francisco Cerúndolo (ARG) musste er auch im Doppel die Segel streichen. Mit seinem Partner Alexander Bublik (KAZ) gewann er zwar den zweiten Satz gegen John-Patrick Smith/Sem Verbeek (AUS/NED) 6:4, doch am Ende verlor das Duo 6:7, 6:4 und im Match-Tie-Break 5:10.

Bei einem Sieg der Österreicher wäre es im Achtelfinale zum direkten Duell gekommen.