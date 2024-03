Nach dem tragischen Tod von Ex-NHL-Star Konstantin Kolzow werden nun immer mehr Details bekannt. Nachdem sich der mehrjährige Lebenspartner von Aryna Sabalenka in Miami vom Balkon eines Hotels gestürzt hatte, war die Anteilnahme für die zweifache Australian-Open-Siegerin groß. Nun ließ die Weißrussin allerdings ein Statement veröffentlichen, wonach die 25-jährige Weißrussin zum Zeitpunkt von Kolzows Tod nicht mehr mit ihrem 42-jährigen Landsmann liiert war. „Konstantins Tod ist eine unvorstellbare Tragödie, und obwohl wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen. Bitte respektieren Sie meine Privatsphäre und die seiner Familie in dieser schwierigen Zeit“, ließ die Weltranglistenzweite verlautbaren.

Kolzow spielte von 2002 bis 2006 für die Pittsburgh Penguins in der NHL. Sabalenka will offenbar trotz Kolzows Tod bei den diese Woche beginnenden Miami Open an den Start gehen und ihr Auftaktmatch gegen ihre spanische Freundin Paula Badosa bestreiten. .