Es gestaltet sich schwierig, Einblick in das in sich zusammenfallende Tennishaus von Dominic Thiem zu erhalten. Die Wortspenden des ehemaligen Weltranglistendritten fallen rar aus, und auch über sein Umfeld ist es kaum möglich, Zugang zu erhalten. Thiems Bruder und Manager Moritz reagiert in einer WhatsApp-Gruppe für Österreichs Tennisjournalisten auf Bitte nach Informationen mitunter unprofessionell und schnippisch, Vater Wolfgang schmettert Interviewanfragen formlos ab. Dieses Abschotten lässt freilich viele Fragen offen und ist zugleich ein unnötiger Freifahrtschein für jegliche Art von Spekulationen.