Um 4 Uhr in der Früh, zu nachtschlafender Zeit, machte sich Marcus Zechner auf den Weg hinauf auf die Reiteralm. Drei Stunden, bevor der ehemalige Weltcupläufer seine Arbeit als „Chief of Course“ aufnahm, waren bereits einige der rund 30 Pistenarbeiter im Einsatz. Wie etwa Gerätefahrer Andreas Knaus, der Massen bewegte. Denn der Neuschnee musste aus der Piste, um die Wettfahrten der weltbesten Skicrosser zu ermöglichen. Zwei Weltcuprennen werden heute und am Sonntag serviert. „Wenn wir den Schnee nicht herausbringen, wird die Piste darunter zu Gatsch“, sagt Zechner. Denn die frischen Flocken legen sich wie eine Isolation über die präparierte Piste und verhindern so ein Durchfrieren.