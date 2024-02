Seit Tagen herrscht Hochbetrieb auf dem Crosspark der Reiteralm. Unzählige Hände, Pistengeräte und Bagger bringen den weißen Untergrund für die Weltcuprennen im Ski Cross am Samstag und am Sonntag in Form. Für eine Person aber hat der Weltcup-Ausflug in die Steiermark schon viel früher begonnen: Klaus Waldner fungiert seit 2020 beim Weltverband FIS als Ski-Cross-Renndirektor. Als solcher kommt er „im Sommer schon zur Inspektion auf die Reiteralm und zu allen anderen Weltcuporten“, erzählt er. „Da diskutieren der Kursbauer und ich, was gut war, was schlecht war und wie der Kurs im kommenden Rennen aussehen wird.“ Am bevorstehenden Weltcup-Wochenende gibt es tatsächlich Adaptierungen im Vergleich zum Vorjahr – die der Spannung zugutekommen sollten.