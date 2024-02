Auf der Reiteralm wird aktuell auf Hochtouren gearbeitet: Es laufen die Vorbereitungen für die Weltcuprennen der Skicrosser, die am kommenden Wochenende über die Bühne gehen. Am Start: Athletinnen und Athleten aus insgesamt 13 Nationen, die sich spannende Duelle liefern werden. Zur Austragung kommen zwei Rennen der Damen und der Herren, am Samstag und Sonntag finden die Finalläufe statt, in den Tagen zuvor Trainingsläufe und die Qualifikation.