Es ist die größte Reise ihres bisherigen Sportler-Lebens. Heute steigen zahlreiche österreichische Wintersport-Talente in das Flugzeug, das sie von München Richtung Südkorea bringt. Ab 19. Jänner finden in Gangwon die olympischen Jugendspiele statt und die erste rot-weiß-rote Delegation tritt heute ihre Reise an. Mit dabei sind auch sechs weiß-grüne Athletinnen und Athleten. „Es ist sicher eine Anspannung da“, gibt Lukas Haagen zu. Der 17-jährige Skispringer ist von klein auf mit dem Skisprung-Sport verbunden, sein Bruder David war kürzlich bei der Vierschanzentournee im Einsatz. „Beim Goldi Talentecup bin ich zum ersten Mal gesprungen“, sagt der Youngster. „Es hat mich sofort gefesselt und gleich getaugt.“ Für die Bewerbe in Südkorea erhofft sich der Mürztaler „gute Sprünge, dann kommen die Medaillen eh von selbst“.