Der Handball ist zurück im Liga-Alltag, und in der Steiermark ging es mit einem Kracher los: EM-All-Star-Spieler Robert Weber empfing mit seiner HSG Bärnbach/Köflach die Grazer zum Derby und die Halle in Bärnbach war voll. Somit standen dem Spielertrainer mit Nemanja Beloš – er verletzte sich in der ersten Hälfte schwer – und Lukas Schweighofer auch zwei Nationalteamkameraden gegenüber – Trainer Aleš Pajovič kam ebenfalls und er sah den ersten Saisonsieg der Weststeirer. Weber selbst steuerte neun Treffer zum 29:26 bei. „Dieser Sieg ist eine riesengroße Erleichterung“, sagte HSG-Boss Gerhard Langmann, „es war eine kämpferische Leistung unserer Mannschaft und das in einem Spiel, das 50 Minuten auf des Messers Schneide war. So kann es jetzt weitergehen.“