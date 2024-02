Österreichs Handball-Nationalteam hat bei der Europameisterschaft in Deutschland begeistert und für einen Hype gesorgt, der die üblichen Grenzen sprengte. Ab diesem Wochenende geht es in Österreichs Handball-Hallen nach dem nationalen Höhenflug zurück in den Alltag – den Ligaalltag: In der HLA messen sich die besten Handballvereine des Landes. In Bärnbach wartete dabei am Samstag gleich das Derby zwischen der HSG aus Bärnbach/Köflach und der HSG aus Graz (19). Und da ist auch einer der Handball-Helden der Europameisterschaft zu beobachten: Robert Weber, als rechter Flügel ins All-Star-Team der EM gewählt, ist Spielertrainer in der Lipizzanerheimat. Und: Auch dort hat die EM Nachwirkungen. „Ich habe viele Gespräche über Handball gehabt seit der EM – mit Menschen, die ich bei uns noch nie in der Halle gesehen habe“, erzählt Bärnbach/Köflach-Obmann Gerhard Langmann. Seine Einladung: „Komm‘ in die Halle, dann kannst du Robert Weber live sehen und nicht nur im Fernsehen.“