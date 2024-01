Wie einer der Euro-Helden der österreichischen Nationalmannschaft bei der Heimkehr von der HSG Bärnbach-Köflach empfangen wurde? Spielertrainer Robert Weber, der es sogar ins All-Star-Team des Turniers geschafft hat, durchschritt ein Spalier, das von den jüngsten HSG-Handballspielerinnen und Spielern bis zu seinen „Jungs“ von der HLA-Mannschaft gebildet worden war. Mit Spritzkerzen und tosendem Applaus von den Zaungästen auf den Rängen wurde der Vorarlberger, der sich in der Weststeiermark gut eingelebt hat und so pudelwohl fühlt, dass er gerne länger bleiben würde, gebührend in der Bärnbacher Sporthalle empfangen.