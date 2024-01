Das war es für die Graz 99ers in dieser Saison! Mit dem 1:4 gegen die Pioneers aus Vorarlberg ist das Erreichen des Pre-Play-offss nicht mehr möglich. Somit endet die Eiszeit der Grazer fix am 23. Februar mit dem Heimspiel gegen Fehervar. Für Anthony Salinitri ist die Zeit in Graz schon abgelaufen. Der Italo-Kanadier war beim Spiel gegen die Pioneers schon nicht mehr dabei. Wohin er geht, wird am Sonntag veröffentlicht. Es wird kein Klub der ICE League sein, sagt Manager Bernd Vollmann. „Um Wettbewerbsverzerrung auszuschließen, wird kein Spieler der 99ers in dieser Saison zu einem Ligakonkurrenten wechseln. Das wäre nicht Fairplay. Und wir bleiben trotz diverser Aktionen anderer Ligakonkurrenten unserer Fairplay-Linie treu.“

Die Vorarlberger gingen durch einen sehenswerten Treffer in der 27. Minute in Führung. Kevin Macierzynski lenkte im Powerplay einen Schuss von Alexander Pallestrang kurz vor dem Tor ideal ab. Dann meldete sich Daniel Viksten zurück. Mehr als ein Monat pausierte der Schwede nach einem Check gegen den Kopf in Bozen. In der 39. Minute traf er in einem Gegenstoß mit einem ansatzlosen Schuss aus mittlerer Distanz. Die Antwort folgte postwendend. Vorarlberg bewegte die Scheibe in einem Powerplay gut vor dem Tor der Grazer und Joonas Oden (40./PP) kam relativ frei zum Schuss aus kurzer Distanz. Ex-Grazer Daniel Woger (52.) und Nick Pastujov (54.) machten dann den Sack zu.