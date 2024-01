Die Graz 99ers haben den Rückstand auf den zehnten Tabellenplatz verkürzt. Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung über Linz liegen die Steirer „nur“ noch 14 Punkte hinter einem Pre-Play-off-Platz. Dass die Truppe von Johan Pennerborn die Oberösterreicher daheim besiegt hat, lag auch an den Special Teams. Ken Ograjensek brachte die 2224 Fans in Liebenau, knapp 2000 davon drückten den Hausherren die Daumen, in der 10. Minute in Unterzahl in Führung. Dem späten Ausgleich der Gäste im ersten Drittel durch Andreas Kristler (18.) setzten die Grazer, bei denen Sam Antonitsch wieder mit von der Partie war, das 2:1 durch Renars Krastenbergs im Mitteldrittel entgegen (38.) – der Treffer fiel diesmal in Überzahl. „Die ersten zwei Drittel waren ausgeglichen“, sagte Linz-Coach Philipp Lukas. „Die Special Teams waren bis dahin entscheidend. Danach hätten wir uns einen Sieg verdient“, sagte er. Denn: Dem Ausgleich von Ex-Graz-Spieler Jakob Mitsch (47.) ließen die Gäste in der 55. und 57. zwei weitere Tore folgen. Beide wurden jedoch nach Videostudium aberkannt. Der Grund: Beide Male soll das Tor aus der Verankerung gelöst gewesen sein. „So wahr ich hier sitze: Ich habe in meiner Karriere viel erlebt, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Mein Gefühl jetzt sagt mir, dass wir zwei Punkten beraubt worden sind. Und dazu stehe ich jetzt in diesem Moment.“

Weil die Treffer eben nicht zählten, ging es in die Verlängerung. Und dort sorgte Krastenbergs mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für den 3:2-Sieg der 99ers (62.). „Das ist verrückt. Ich habe gar nicht gewusst, was bei den beiden aberkannten Gegentoren los war. Das war glücklich“, sagte der Lette. „Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Hoffentlich können wir die positive Energie mitnehmen und jetzt öfter gewinnen.“ Und Pennerborn? Der konnte den Unmut seines Trainer-Kollegen verstehen. „Ich kann das nachvollziehen, was Philipp sagt. Aber wir haben drei Tore erzielt, und eine Regel besagt, dass du dann meistens Spiele gewinnst.“ Auch dem Anhang zollte der Schwede Respekt. „Ich möchte mich bedanken, dass unsere Fans uns immer unterstützen. Das ist sehr wichtig für uns.“