Taylor Matson zieht es nach Finnland. Mit dem US-Mann verlässt ein Spieler die 99ers vorzeitig. Top-Klub Tappara hat ein Angebot unterbreitet und die Grazer legen ihm keine Steine in den Weg. Die Grazer verlieren damit auch ihren Kapitän, der in der laufenden Saison sieben Tore und 14 Assists beigesteuert hat. Die Grazer sind in der Tabelle an letzter Stelle, das Erreichen des Pre-Play-offs ist rechnerisch noch möglich.

Tappara kämpft unterdessen um den Meistertitel. Ob Matson nur der erste vorzeitige Verkauf war, wird sich zeigen. Die Kasse der Grazer wird somit auf jeden Fall geschont – im Ringen um die letzte Chance wirkt es aber wohl wie eine erste Aufgabe.