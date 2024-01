Ein Hockey-Abend, der mit einer kurzen Verspätung begann, sollte mit einer Niederlage für die Graz 99ers enden. Dazwischen bot sich den Zusehern im Bunker ein relativ gewohntes Bild. Die Grazer vergaben – anfangs redlich bemüht – ein paar Chancen und kassierten durchaus vermeidbare Tore. Auf das Aufbäumen mit dem 3:1-Sieg in Dornbirn folgte der nächste Magenstrudel.

Eigentlich zeigten die Grazer gegen Innsbruck zu Beginn eine sehr gefällige Leistung. Die Verteidigung stand gegen die Haie gut und der Zug nach vorn stimmte in den ersten Minuten auch. Doch dann sah Keeper Lars Volden in der siebenten Minute nicht gut aus. Kele Steffler verzögerte vor dem Tor und gab einen nicht unhaltbaren Schuss ab. Der Puck fand dennoch zur Führung ins Tor, unter den Schonern durch. Die Grazer hatten mit einer Überzahl kurz darauf die dicke Chance, schnell auszugleichen. Doch zeichnete sich Keeper Evan Buitenhuis zweimal besonders aus. Ein Puckverlust im Spielaufbau führte dann zum zweiten Gegentreffer. Adam Rockwood (14.) eroberte die Scheibe, spielte sie zu Senna Peeters und der traf über die rechte Schulter von Volden. Emotionaler Höhepunkt des ersten Durchgangs war der Raufhandel zwischen Patrik Kittinger und Noah Jerber – der Grazer landete als erster Raufbold auf dem Eis, eine knappe Niederlage.

Die Grazer kamen wie schon so oft in dieser Saison nicht über Chancen hinaus und verdauten auch den dritten Gegentreffer nicht gut. In der 26. Minute erteilten ihnen Passgeber Martin Ulmer und Vollstrecker Thomas Mader. Mit einem Zuspiel war der Stürmer der vierten Linie vollkommen frei und traf. Kevin Roy (29.) erhöhte wenig später im Powerplay gar auf 0:4. Die ersten Buhrufe begleiteten die Grazer auf dem zweiten Gang in die Kabine.

Buhrufe ernteten in letzten Drittel auch die Unparteiischen. Nach einem Treffer von Jung-Grazer Jakob Engelhart (47.) bemühten sie den Videobeweis. Das Tor wurde zur Freude der Fans und Spieler gegeben. Die Wende läutet das Tor des 19-Jährigen aber auch nicht ein und so plätscherte das Spiel der Schlusssirene entgegen.