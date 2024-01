Für viele Fans der Formel 1 kam die erste „Präsentation“ durch McLaren durchaus überraschend. Die Briten präsentierten am Dienstag zwar noch nicht das neue Auto für 2024, dafür aber schon einmal das Design, mit dem der Rennstall aus Woking in die Weltmeisterschaft 2024 gehen wird.

Das Fahrerduo Lando Norris und Oscar Piastri ist in diesem Jahr mit den Hauptfarben Schwarz und Orange unterwegs, kleinere Elemente sind in Grau gehalten. Im Vorjahr waren auch noch blaue Elemente auf dem Auto, diese entfallen für die kommende Saison. Generell erinnert das Design sehr an den „Chrom-Look“, eine spezielle Lackierung, die das Team für einige Rennen am Auto hatte. Der MCL38 wird dann am 14. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt. Sportlich zählt McLaren 2024 zu den großen Red-Bull-Jägern.