Klassische Rennstrecken drohen in der Formel 1 immer öfter zu verschwinden. Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass beispielsweise der Klassiker in Spa-Francorchamps auf lange Sicht nicht mehr Teil der Motorsport-Königsklasse sein könnte. Dafür drängen immer mehr Stadtkurse in die Formel 1, wie beispielsweise die US-Rennen in Miami oder Las Vegas zeigen.

Diese Trend dürfte sich nun fortsetzen, steht demnach das Rennen in Barcelona vor dem Aus, meint zumindest der gut vernetzte Journalist Joe Saward. Denn angeblich übernimmt Madrid mit einem Stadtrennen den Großen Preis von Spanien ab 2026, der Vertrag soll für zehn Jahre laufen. Die Strecke soll rund um das IFEMA Messezentrum führen. „Es wird in naher Zukunft verkündigt“, schrieb Saward auf „X“.