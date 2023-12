Der US-Amerikaner Logan Sargeant fährt auch kommendes Jahr für Williams. Mit der am Freitag verkündeten Bestätigung des 22-Jährigen an der Seite von Alex Albon sind alle Cockpits der Formel 1 für die Saison 2024 vergeben. Sargeant fuhr in der abgelaufenen Saison einen Punkt aufs Konto, sein Teamkollege Albon 27.

Auch aufgrund dieser Statistik wurde die Kritik an Sargeant immer wieder laut. Bei Williams zeigt man sich aber überzeugt, dass der US-Amerikaner in seinem zweiten Jahr einen Schritt nach vorne machen kann. Außerdem bleibt er weiter der einzige Mann aus den Staaten im Fahrerlager, was angesichts eines boomenden US-Marktes große Bedeutung hat. „Es war bisher eine unglaubliche Reise und ich bin froh, dass die Möglichkeit bekomme, mich weiter zu entwickeln“, sagte Sargeant.

Durch die Bestätigung des Fahrerduos kommt es in der Formel 1 zu einem Novum. Es ist das erste Mal, dass die Formel 1 mit demselben Starterfeld in die neue Saison geht, das auch beim letzten Rennen der Vorsaison am Start stand. Bisher gab es im Winter immer Veränderungen.