13 Jahre lang lief Benjamin Petrik im Sturm des VSV auf, in 619 Erstliga-Einsätzen verbuchte er 161 Scorerpunkte. Danach sammelte Petrik mit Steindorf in der Kärntner Liga Titel und Punkte. Mit nun 35 Jahren kehrte Petrik zum Saisonstart von Steindorf heim in die Villacher Stadthalle, er läuft in dieser Spielzeit für das Carinthian Team in der Unterliga Mitte auf - und punktet nach Belieben. Petrik hält nach den ersten zwei Saisonspielen bereits bei stolzen zwölf Scorerpunkten, drei Tore und neun Assists stehen auf der Habenseite des Topscorers der Liga.