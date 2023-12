Mit 45 Jahren hat Martin Pewal noch lange nicht genug. Der Stürmer von Titelverteidiger Steindorf avancierte nach seinem Wechsel aus Huben an den Ossiacher See zum Toptorschützen der Division I, hält nach sechs Runden bei elf Toren und fünf Assists. Nach zehn Jahren in Osttirol kam der Bad Bleiberger auch sportlich nach Kärnten zurück. „Huben kam auf mich zu, sagte, sie planen nicht mehr mit mir. Ich bin total froh, dass es mit Steindorf geklappt hat, es spielt sich auch leichter“, gesteht die Neuerwerbung des Topteams.