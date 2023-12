Es fiel auf, dass ...

.. Althofen jenes Team ist, dass in der Division I Meister Steindorf am öftesten bezwingt. Das 4:3 am Samstag war der dritte Sieg binnen einem Jahr – alle in der Overtime. Immer mittendrin als Torschütze und Vorlagengeber: Kapitän Kevin Schettina. „Ein richtiger Leader, der vorangeht“, schwärmt Trainer Gerald Ressmann über den 30-Jährigen.

... Lienz (Division II, West) am Freitag Irschen 6:2 in die Knie zwang. „Ein untypischer Gegner“, erzählt Boss Ernst Köfele. „Die lassen dich bis zur Blauen kommen und attackieren erst dann.“ Die Osttiroler konnten den Abwehrriegel dennoch knacken. Für vier der sechs Treffer sorgte die zweite Linie mit Jiri Broz, Gregor Libiseller und Patrick Schlacher.

... die Tarco Wölfe (Divsion II, Mitte) gegen Schlussicht Ultras Spittal nach sechs Minuten 0:2 zurücklagen, die Partie aber rasch drehten und am Ende einen klaren 11:3-Erfolg feierten.

... Ledenitzen (Division II, Mitte) von Feld am See (pausiert heuer, weil in Radenthein nicht gespielt wird) vier Spieler holte: Tobias und Sandro Moser, Bernd Strasser sowie Rainer Kleinfercher, der bei den letzten zwei Siegen gegen Ultras (4:1) und Paternion (:5:2) aufgeigte und fünf Punkte scorte.

... Carinthian Team (Unterliga Mitte) Arnoldstein mit 5:3 besiegte. Im Mitteldrittel erzielten Benjamin Petrik (36:12) und Daniel Gasser (36:27) binnen 15 Sekunden die Tore zum 3:2 und 4:2.

... KAC-Legende Thomas Cijan seine Karriere 1997 bei den Rotjacken beendete. 26 Jahre später spielt er wieder Meisterschaft. Und erzielte prompt ein Tor. Vergangene Woche traf der 62-Jährige beim 5:2 seiner Lendhafen Seelöwen (Unterliga Ost 1) gegen Ferlach II zum zwischenzeitlichen 3:0. „Ein Shorthander, nach idealem langen Pass von Peter Kasper. Ich hab‘ nur mehr den Schläger hinhalten müssen.“ Weitere Einsätze lässt er offen. „Wenn es mir ausgeht, bin ich wieder dabei.“

... St. Salvator (Unterliga Ost 2) gegen Lokalrivalen Friesach 5:1 gewann. Wieder einmal. „Ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier und kann mich nicht erinnern, je gegen die FACler verloren zu haben“, erzählt Sektionsleiter und Torhüter Christoph Bernhart. Das Team der Metnitztaler besticht durch einen ausgeglichenen Kader: „Wir haben drei ident starke Linien - alle haben gegen Friesach getroffen.“