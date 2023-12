Es hat nicht sollen sein für Österreichs U20-Nationalteam bei der WM der Division IA in Budapest. Nach Siegen über Japan und die Gastgeber aus Ungarn folgten zwei Niederlagen, die die Aufstiegsträume schon ein Spiel vor WM-Ende besiegelten.

Nach dem 3:4 gegen Dänemark blieb gegen Frankreich abermals eine Aufholjagd unbelohnt. Nach 24 Minuten hatten die Franzosen gegen nervös wirkende Österreicher bereits mit 4:1 geführt, dann war auch der Arbeitstag von Einsergoalie Benedikt Oschgan beendet, Martin Reder übernahm.

Schon vor dem Abschlussspiel steht der Aufsteiger fest

Und Österreich fand wieder ins Spiel, kam noch auf 4:5 acht Minuten vor Schluss heran. In der Schlussoffensive riss der Faden aber erneut, Frankreich traf im Finish noch zweimal gegen ein alles nach vorne werfendes ÖEHV-Team. Damit steht das noch makellose Kasachstan auch schon als Aufsteiger in die A-Gruppe fest, Österreich hat am Samstag (19.30 Uhr, live.eishockey.at) damit keinen Aufstiegs-Showdown gegen die Kasachen.

„Es ist total bitter, weil die Jungs bei Fünf-gegen-Fünf teils unglaubliches Eishockey und enorm druckvoll gespielt haben. Aber gut, abhaken. Denn für uns geht es immer noch um die Medaillen bei dieser WM“, sagt der Villacher Headcoach Philipp Pinter.