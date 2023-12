Das Ziel von Pinters U20 lautet in Budapest „Wiederaufstieg“

Österreichs U20-Team von Philipp Pinter holt sich in St. Pölten den Feinschliff für die bevorstehende WM Division 1A in Budapest. Den Turnierauftakt bildet das Duell gegen Japan. Bader-Team gastiert in Klagenfurt.