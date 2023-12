Ein paar Cracks der 99ers zogen mit langen Gesichtern bei der Eisdisco ihre Runden auf dem Eis. Die Niederlage gegen Wien war ein Stimmungskiller, während Fans und ehemalige Spieler zur Musik liefen. „Es zehrt sehr, das ist schwer in Worte zu fassen“, sagte Michael Schiechl hinter der Bande, „wir hätten immer die Chancen, die Spiele zu gewinnen, sind aber zu dumm, sie zu nutzen. Jetzt können wir nur schauen, dass wir hart weiterarbeiten.“ Mit dem heutigen Spiel in Linz lassen die Grazer ein bitteres Jahr 2023 hinter sich. „Für uns gibt es in dieser Saison gar keinen einfachen Gegner und wir müssen über die harte Arbeit kommen“, sagt der Stürmer. Die Niederlage in der Overtime gegen Wien trübte die Stimmung weiter „Es ist schwierig, eine Mannschaft zusammenzuhalten, wenn es nicht läuft. Zermürbend.“ Alleine in der Verlängerung wurden zahlreiche Chancen vernebelt und dann schlug es bei Lars Volden ein. „Das passt wie die Faust aufs Aug zu unserer Situation.“