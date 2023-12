Nicht nur Kapitän Thomas Hundertpfund, der nach überstandenem operativen Eingriff sein Comeback feierte, sondern auch hunderte KAC-Fans traten zwei Tage vor Weihnachten die Reise über die Pack an und sorgten bei den Graz 99ers für eine ausverkaufte Halle. Neben Co-Trainer David Fischer, der durch Christoph Brandner ersetzt wurde, fehlten nach wie vor Jan Mursak und Daniel Obersteiner, die beide am Stefanitag in Ljubljana erstmals in dieser Saison das KAC-Line-up komplettieren werden.

Die Rotjacken waren es auch, die von Anfang an das Zepter im Spiel gegen den Tabellenletzten in die Hand nahmen, mehr von der Partie hatten. Einziges Manko: auf den ersten Treffer musste man, wie schon gegen Salzburg, viel zu lange warten. Zwei Powerplays gleich zu Beginn blieben ungenutzt, lediglich Matt Fraser und Raphael Herburger kamen in dieser Phase zu erwähnenswerten Abschlüssen. Letztere war es dann aber auch, der drei Minuten vor der ersten Pause nach schönem Pass von Lukas Haudum, zur verdienten rot-weißen Führung traf. Und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen nicht wirklich, wobei die 99ers vor dem eigenen Tor wenig zuließen und ihrerseits zumindest Nadelstiche setzen konnten. So war es in der 23. Minute einzig und alleine Sebastian Dahm zu verdanken, dass die Grazer nicht zum Ausgleich kamen. Der Goalie zeigte gegen Daniel Viksten eine Glanzparade und vereitelte spektakulär das 1:1. Wie bereits im ersten Abschnitt, konnten die Rotjacken auch in Drittel zwei genau zum richtigen Zeitpunkt anschreiben. In der 38. Minute erhöhte Johannes Bischofberger nach einem schnell vorgetragenen Konter und einem satten Schuss ins lange Eck auf 2:0 und sorgte damit auch für eine kleine Vorentscheidung.

Trotz des Zwei-Tore-Rückstandes warfen die Grazer in der Schlussphase noch einmal alles in die Waagschale. Vier Minuten vor dem Ende konnte Dahm, diesmal gegen Michael Schiechl, erneut in Extremis retten, doch 26 Sekunden vor dem Ende war auch er, bei einem verdeckten Schuss von Gustav Bouramman, machtlos. Zu diesem Zeitpunkt hatte der starke 99ers Goalie Lars Volden bereits längst seinen Arbeitsplatz verlassen. Der späte Anschlusstreffer gab dem Spiel jedoch keine Wende mehr, am Ende feierte die Rotjacken einen völlig verdienten 2:1-Auswärtssieg und revanchierte sich für die letzte Niederlage in Graz.