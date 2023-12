Auch wenn das erste Spiel nach dem International Break gegen Salzburg verloren ging, starteten die Rotjacken mit einer durchaus ansprechenden Leistung in die intensivste Phase der Meisterschaft. Lediglich zweimal blieb der KAC in den letzten 17 Spiele ohne Punktgewinn. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, ist es die unterirdische Powerplayquote. In den letzten vier Spielen konnten Nick Petersen und Co bei elf Überzahlgelegenheiten keinen einzigen Treffer erzielen. Durch die Ausfälle von Jan Mursak und Thomas Hundertpfund fehlten auch zwei enorm wichtige Dreh- und Angelpunkte in der Offensive. Zumindest auf Letzteren kann Coach Kirk Furey im heutigen Auswärtsspiel bei den Graz 99ers wieder zurückgreifen. Der Kapitän ist nach seiner Mandel-OP wieder voll einsatzfähig und wird seinem Team nicht nur im Powerplay, sondern auch in Unterzahlspiel mehr Spielraum geben.

Die 99ers tankten mit dem 4:0-Sieg gegen Asiago zuletzt viel Selbstvertrauen. Es war der fünfte Sieg der Steirer im siebenten Spiel. Sie liegen zwar nach wie vor am Tabellenende, der Trend aber scheint zu stimmen. Nach der jüngsten Erfolgsserie trennen die Grazer nur noch neun Zähler von einem Pre-Play-off-Platz. In 13 Heimspielen sind den 99ers allerdings nur zwei Siege in regulärer Spielzeit gelungen. Einer übrigens gegen den KAC: Das 3:2 am 15. Oktober war auch ihr erster Saisonsieg.