Mit 88 Gegentoren gehören die 99ers zwar bei Weitem nicht zu den „Spitzenreitern“, was erhaltene Tore betrifft – diese kaum ruhmreiche Ehre wird vielmehr den Vienna Capitals (109) und Asiago (108) zuteil. Dennoch war die laufende Saison für Torhüter Lars Volden alles andere als einfach: Im Schnitt hält er bei 2,9 Gegentoren pro Spiel – da war das jüngste 4:0 in Asiago Balsam für die Seele. Es war im 27. Anlauf das erste Saisonspiel der Grazer ohne Gegentor. „Das war nicht nur für mich als Torhüter angenehm, für das ganze Team war das schön.“ Es war der fünfte Sieg der 99ers im siebenten Spiel. Sie liegen zwar nach wie vor am Tabellenende, der Trend aber scheint zu stimmen. „Es gibt einen großen Unterschied im Vergleich zum Saisonbeginn: Wir schießen Tore. Und wir finden Wege, wie wir Gegner bezwingen können“, sagt Volden.