Olympisches Flair liegt in Belek in der Luft und auch optisch weist alles auf die Spiele 2024 hin. Alle tragen rot-weiß-rot, Athleten verschiedenster Sportarten fachsimpeln, sitzen bei Mahlzeiten und Vorträgen zusammen. Das noch bis Samstag dauernde Trainingslager des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) in Belek (TUR) ist die österreichische Auftaktveranstaltung vor den Olympischen Sommerspielen in Paris, die am 26. Juli 2024 beginnen. Das olympische Feuer ist zwar noch nicht entfacht, aber in Sarah Schober zum Beispiel hat etwas zu lodern begonnen. „Dieses Trainingslager hat etwas mit mir gemacht“, sagt die steirische Golfproette, „das war schon emotional für mich und spornt mich wahnsinnig an, es bis zu den Spielen in Paris zu schaffen.“ Neben Radprofi Carina Schrempf, Turner Vinzenz Höck und den Fechtern Jan Schuhmann und Moritz Lechner hielt sie die steirischen Fahnen hoch. Insgesamt waren 110 Sportlerinnen, Sportler und Betreuer beim Auftakt dabei. So kam auch der mehrfache Kletterweltmeister und Olympiadritte Jakob Schubert direkt vom Felstraining in Geyikbairi und Çitdibi nach Belek.