Die ÖSV-Präsidentenkonferenz hat festgelegt, dass der Skiverband hinsichtlich einer möglichen Bewerbung für die Nordische WM 2031 oder 2033 Ramsau am Dachstein bevorzugt. Zuletzt war neben den schon seit dem Vorjahr mit Planungen beschäftigten Steirern auch Seefeld in Tirol als Interessent ins Spiel gebracht worden.

Wie die ÖSV nach der Sitzung in Salzburg mitteilte, werde man "den Dialog mit den Interessenten und möglichen Kandidaten - vorrangig mit Ramsau am Dachstein - intensivieren und aufnehmen". Über eine mögliche Kandidatur endgültig entschieden werde im Juni 2024 bei der ÖSV-Länderkonferenz in Feldkirch.

Einstimmig in Salzburg beschlossen wurde eine Änderung der ÖSV-Satzung. Diese sieht die Installierung eines hauptberuflichen Leitungsorgans als Geschäftsführung vor. Die formelle Bestätigung der Satzungsänderung erfolgt laut ÖSV im November, in Kraft treten soll sie mit der Länderkonferenz 2024.