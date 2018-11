Inflationsabgeltung für Beamte außer Streit gestellt

Regierung und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) haben am Montagnachmittag in der zweiten Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen außer Streit gestellt, dass zumindest die Inflation von 2,02 Prozent abgegolten werden soll. Das teilten GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl sowie Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) nach dem Treffen mit.

© APA (Archiv/Jäger)

Eine konkrete Forderung der Gewerkschaft oder ein in Zahlen gegossenes Angebot der Regierung ist am Montag noch nicht vorgelegt worden. Dazu werde man in der nächsten Runde am 20. November kommen, erklärte Schnedl.

Beide Seiten zeigten sich trotzdem mit dem Fortgang der Gespräche und dem Gesprächsklima zufrieden. Für den GÖD-Vorsitzenden war die Stimmung "in Ordnung". Es habe eine sachorientierte Debatte und einen "sehr wertschätzenden" Austausch mit den Regierungsvertretern gegeben. Auch Strache sprach von einem "respektvollen, wertschätzenden" Umgang. Der Vizekanzler bekräftigte den Wunsch und die Zielvorgabe, noch im November zu einem Abschluss zu kommen.

Schnedl verwies darauf, dass die Erwartungshaltung seiner Kollegen sehr hoch sei zumal auch die Belastung eine hohe sei. Man habe über die wirtschaftliche Situation, aber auch über die budgetären Risken sowie über die hervorragenden Leistungen der Beamten diskutiert.

Strache erklärte, man habe sich eingehend über die Wünsche und Vorstellungen der Gewerkschaft ausgetauscht. Auch die Gesamtsituation des Öffentlichen Dienstes mit der bevorstehenden Pensionierungswelle, der Digitalisierung sowie Effizienzsteigerungen seien ein Thema gewesen. Der Vizekanzler verwies auch darauf, dass sich das Wirtschaftswachstum wieder abflache. Löger betonte, man habe Klarheit geschaffen, auf welcher budgetären Grundlage die Verhandlungen weitergeführt werden können. Es gebe im Budget gewisse Risiken, etwa im Sozialbereich beispielsweise beim Thema Pflege.

In der ersten Runde hatten beide Seiten eine Inflation von 2,02 Prozent und ein Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent als Basis der Verhandlungen außer Streit gestellt.

Die stockenden Metaller-Verhandlungen spielen sowohl für die GÖD als auch für Strache keine wesentliche Rolle für ihre Verhandlungen. Schnedl meinte vor der Verhandlungsrunde am Montag, das ändere nichts an seinem Verhandlungsfahrplan. Er hoffe auf einen Abschluss noch im November. Auch der für die Beamten zuständige Vizekanzler erklärte, dass die Verhandlungen unabhängig von jenen der Metaller geführt würden. Nichtsdestotrotz hofft Strache aber, dass die Metaller bald wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren.