Arbeiter und Angestellte beschlossen bei Magna Fuel Systems in Weiz und Sinabelkirchen Streikmaßnahmen, sollte es bis Anfang nächster Woche zu keiner erfolgreichen Weiterführung der Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen kommen. Auch bei Mosdorfer in Weiz, Rosendahl in Pischelsdorf und Binder + Co in Gleisdorf würde in diesem Fall gestreikt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Warnstreik bei Magna Fuel Systems © Sujet: APA/HARALD SCHNEIDER

Bei Binder + Co in Gleisdorf stimmten bei der Betriebsversammlung am Mittwoch 85 Arbeiter und 92 Angestellte fast einstimmig (es gab eine Gegenstimme) für Streikmaßnahmen, falls die Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen bis Anfang nächster Woche nicht erfolgreich weitergeführt werden.

Am Dienstag war es bei auch Magna Fuel Systems in Weiz und Sinabelkirchen zu Betriebsversammlungen gekommen. Zu Warnstreiks kam es - entgegen den Informationen von der Gewerkschaft Pro-Ge - allerdings nicht. Mehrheitlich beschlossen Arbeiter und Angestellte Streikmaßnahmen für den Fall, dass die Kollektivvertragsverhandlungen erfolglos bleiben.

Streikbeschluss auch bei Mosdorfer und Rosendahl

"So eine Situation haben wir eh schon länger nicht gehabt“, sagt Karl Falk. Er ist Betriebsratsvorsitzender der Weizer Firma Mosdorfer, die zur Firmengruppe von Metaller-Fachverbandsobmann Christian Knill gehört.

Was Falk meint, ist der Streik, der bei der Betriebsversammlung am Montag beschlossen wurde – und zwar mit 100-prozentiger Zustimmung der 30 anwesenden Arbeiter. Man ist also auch hier bereit, die Arbeit niederzulegen. "Ob am Montag oder Dienstag, ist noch offen", so Falk. "Die Leute warten auf die Lohnerhöhung", ergänzt Hubert Holzapfel, Landessekretär der Gewerkschaft Pro-Ge.

Hubert Holzapfel (Pro-Ge, Anzug), rechts daneben Betriebsrat Karl Falk mit den Arbeitern von Mosdorfer bei der Betriebsversammlung Foto © Pro-Ge

2011 und 2013 wurden Streiks abgewendet

Im Jahr 2011 hatte es im Zuge der Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen bei Mosdorfer bereits einen Streikbeschluss gegeben. Zur Arbeitsniederlegung war es dann aber nicht gekommen, die Verhandlungspartner waren sich vorher noch einig geworden, erinnert sich Falk. Auch 2013 war ein Arbeitskampf nach einer Einigung der Verhandler im letzten Moment abgewendet worden. Zuvor hatten rund 800 Arbeitnehmer aus der Steiermark, dem Burgenland und Kärnten ihren Unmut mit einem Demonstrationszug vom Weizer Hauptplatz zu Mosdorfer ausgedrückt.

Bei Rosendahl Nextrom in Pischelsdorf – einem Unternehmen, das ebenfalls zur Knill-Gruppe gehört – gab es am Montag ebenfalls einen Streikbeschluss. Sämtliche 120 anwesenden Arbeiter und 90 Prozent der Angestellten stimmten dafür.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.