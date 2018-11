Facebook

Streikbeschluss wurde bei Betriebsversammlung an der Austria Email gefasst © Austria Email

Bei der Betriebsversammlung der Austria Email in Knittelfeld am 14. November waren sich Arbeiter und Angestellte einig: Sollte es bei den Metaller-KV-Verhandlungen, die am Donnerstag fortgesetzt werden, bis Sonntag keine Einigung geben, wird gestreikt.



Und zwar am kommenden Montag, 19. November, von 10 bis 18 Uhr. In diesem Zeitraum legen die Mitarbeiter des Herstellers von Warmwasserbereitern und Speichern ihre Arbeit im Ernstfall nieder.

