Auch am Tag nach der Wahl in der Türkei bleibt die Hochspannung, denn Langzeitherrscher Erdogan und Oppositionschef Kilicdaroglu müssen wohl am 28. Mai zum Duell in die Stichwahl. Regierung und Opposition haben sich jedoch schon vor Ende der Stimmauszählungen mit gegenseitigen Vorwürfen überladen.

Selenskyj in London: Zusage für Hunderte Kampfdrohnen und Flugabwehrraketen

Großbritannien ist einer der wichtigsten Partner der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Nach Besuchen in Rom, Berlin und Paris in den vergangenen Tagen ist Wolodymyr Selenskyj nun in London.

Am Samstag wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von Papst Franziskus empfangen © AP

EU senkt Wachstumsprognose für Österreich, Inflation höher als erwartet

Die EU-Kommission senkt Wachstumsprognose für Österreich 2023 leicht auf 0,4 Prozent. Die Inflation bleibt heuer mit 7,1 Prozent über dem europäischen Durchschnitt.





Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Der Wonnemonat Mai lässt weiter auf sich warten

Zu nass, zu kalt, zu wenig Sonne: Auch in den kommenden Tagen zeigt uns das Wetter die kalte Schulter. Zur Wochenmitte ist sogar Schneefall bis auf 1000 Meter möglich. Hier lesen Sie die ganze Wetterprognose.

Hitlerrede in Zug der ÖBB über Lautsprecher abgespielt

In einem Zug der ÖBB kam es zu verstörenden Lautsprecherdurchsagen. Zwei Verdächtige wurden gefasst. Es dürfte nicht der erste Vorfall sein. Hier geht's zum Artikel.

16-jährige Kärntnerin macht Kondome zum Handyaccessoire

Familie Maurer aus Moosburg will bei "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 die Investoren überzeugen. Mit "PopSafe" hat man in Zukunft das Verhütungsmittel immer griffbereit. Auch das steirische Start-up Goldblatt hofft am Dienstag in der TV-Show auf ein Investment.

Hannes, Emi und Heidrun Maurer bei ihrem Pitch © Gerry Frank/Puls4

Immobilienangebot rund um den Wörthersee steigt wieder

Freie Immobilienobjekte waren am Wörthersee zuletzt rar. Nun kommen wieder gute Objekte auf den Markt. Das liegt unter anderem an einem Generationenwechsel.

Pacult über den VAR: "Sitzen die da unten und spielen Jolly oder tun sie würfeln ...?"

Beim Thema VAR (Video Assistant Referee) schüttelt Klagenfurt-Coach Peter Pacult nur noch den Kopf. Sturm-Trainer Christian Ilzer nimmt bei diesem Thema den ÖFB in die Verantwortung. Hier lesen Sie mehr.

Andreas Kieling von Bär attackiert: "Er hat mich skalpiert. Aber er kann nichts dafür"

Tierfilmer Andreas Kieling wurde während Dreharbeiten Opfer einer massiven Bärenattacke. Jetzt erklärte er den Angriff: "Er hat die ganze Kopfhaut heruntergezogen." Hier geht's zum Artikel.

So feierten die Stars den Muttertag

In vielen Ländern der Welt wurde gestern der Muttertag zelebriert. Viele Stars, wie etwa Heidi Klum, Nicole Kidman oder auch Toni Garrn, ließen via Social Media ihre Fans an Familienmomenten teilhaben. Sänger Andreas Gabalier sang gleich ein Ständchen für die Mamas:

Meine Empfehlung: Sissi Vogler ist Mama, Unternehmerin und will jetzt die Welt retten

Jetzt also noch mal kurz die Welt retten! Geht das denn so einfach? Sissi Vogler ist Mama, Unternehmerin und überzeugt, dass wir eine neue, nachhaltigere und damit lebenswertere Welt bauen können. Sie macht es im Kleinen mit einer erfolgreichen Businessidee. Hier geht's zum Podcast über Vereinbarkeit und Möglichkeiten der Zukunft. (Kleine Zeitung PLUS)



