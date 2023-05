Der Frühsommer hat sich in diesem Mai noch nicht wirklich blicken lassen und in ähnlicher feuchter bzw. kühler Manier wird es auch in dieser Woche vorerst weiter gehen. Schuld daran ist laut den Fachleuten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) ein Italientief, das sich ab Dienstag über das gesamte Land ausbreiten dürfte. Das bedeutet, dass auch das lange Wochenende - Christi Himmelfahrt ist am Donnerstag - eher unterkühlt starten wird.

Aber, der Start in die Woche wird am Montag zumindest im Osten und Süden von einigen Sonnenstunden begleitet sein. Jedoch steigt die Niederschlags- und Gewitterwahrscheinlichkeit auch hier am Nachmittag. Die Frühtemperaturen erreichen fünf bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 14 bis 21 Grad.

Von Süden aus breitet sich am Dienstag das ein Italientief mit mehr Regen aus. Vor allem am Alpenostrand regnet es ergiebig. In Osttirol und Kärnten lässt der Regen dann wieder nach, die Sonne zeigt sich aber kaum. Tagsüber weht mäßiger Nord-, am Abend im Osten zunehmend kräftiger Nordwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 18 Grad.

Wolkenverhangen bleibt der Himmel auch am Mittwoch, sonnige Auflockerungen bleiben in ganz Österreich die Ausnahme. Zunächst ist häufig mit Regen zu rechnen, der im Laufe des Nachmittages von Südosten her schwächer und seltener wird. Zeitweise mischen sich auch bis auf 1000 Meter Schneeflocken dazu. Dementsprechend kühl gestalten sich auch die Temperaturen: mit 6 bis 16 Grad ist es für die Jahreszeit deutlich zu kalt.

Die Sonne ist auch am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) zu Beginn ein seltener Gast, allerdings bessert sich die Wettersituation im Laufe des Feiertages, wenn auch im Süden immer wieder Regenschauer niedergehen können. Die Temperaturen liegen bei zehn bis 18 Grad.

Mit Freitag und sollte sich das Wetter dann wieder eher der Jahreszeit annähern, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 21 Grad. Dieser Trend dürfte sich auch am Wochenende fortsetzen, am Sonntag scheinen 25 Grad möglich.